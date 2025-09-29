В Казани отключены от газа 49 многоквартирных домов. Из них в 23 домах квартиры полностью отключены от газа, а в 26 — частично. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана заместитель руководителя городского исполкома Искандер Гиниятуллин.