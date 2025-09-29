В Казани отключены от газа 49 многоквартирных домов

«Важным условием комфорта наших жителей в период холодов является обеспечение горячей водой. В этом году вызовом для жилищно-коммунального хозяйства города стала ситуация с отключением газовых колонок в ряде домов Казани», — заявил он.
Гиниятуллин отметил, что из 49 домов, где отключен газ, 37 вошли в программу капитального ремонта дымоходов или установки индивидуального теплового пункта приготовления горячей воды.
Однако, по его словам, в 12 домах жители отказались от выполнения каких-либо работ. «Очевидно, они будут решать вопрос самостоятельно», — подчеркнул замруководителя исполкома.