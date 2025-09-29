Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными при ухудшения погоды

Местами в Ростовской области вечером 29 сентября, а также днем 30 сентября возможны небольшие и умеренные дожди. В связи с этим водителей просят быть осторожными на дорогах, напоминают в управлении Госавтоинспекции.
Во время стихии лучше никуда не выезжать. При этом, если непогода застанет за рулем, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, также рекомендуется включать фары для улучшение видимости.
Лужи необходимо переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование. Внимание и осторожность требуются вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта, а также в любых других местах, где могут проходить люди.