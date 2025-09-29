Ракова рассказала о числе финалистов «Абилимпикса» с особенностями здоровья

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 900 мастеров с особенностями здоровья выступят в финале Московского чемпионата профмастерства «Абилимпикс», он пройдет с 29 сентября по 3 октября, рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В столице стартовал финал Московского чемпионата профессионального мастерства “Абилимпикс — 2025”. Он продлится с 29 сентября по 3 октября и пройдет одновременно на 15 площадках города. Свыше 900 мастеров с особенностями здоровья, в том числе пять ветеранов СВО, продемонстрируют свои профессиональные навыки и поборются за место в сборной команде столицы на национальном конкурсе», — сказала Ракова.
Она отметила, что лучшие участники в своих компетенциях представят Москву на национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдёт в столице с 30 октября по 2 ноября.
«Жители с особенностями здоровья при поддержке столицы могут успешно реализовать себя и найти любимую работу. Чемпионат по профессиональному мастерству “Абилимпикс” — одна из площадок для обретения новых востребованных навыков, развития в выбранной сфере и возможность трудоустройства в ведущие компании Москвы. Многие участники получают предложение о работе еще во время проведения конкурса», — рассказала Ракова.
Заммэра также добавила, что всего на Московском чемпионате представлено 65 профессиональных компетенций в различных сферах. Участники продемонстрируют мастерство в сварочных технологиях, столярном деле, электромонтаже, информационных технологиях, поварском и кондитерском искусстве и других, а ветераны специальной военной операции представят свои навыки в управлении беспилотниками, фотосъемке и ресторанном сервисе.