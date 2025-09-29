Александр Панин: система расселения — результат прошлого и ключевой фактор будущего

Последние три десятилетия Россия переживает масштабные демографические и пространственные сдвиги. Трансформируется система расселения. Основной и во многом опасный для нашей страны тренд, — сверхконцентрация жителей в крупных центрах. Он, кстати, начался ещё в 1960-х годах. Сегодня 16 городов-миллионников аккумулируют почти четверть жителей страны, а города с численностью более 500 тысяч человек — более трети. Это не просто рост отдельных городов, а формирование агломераций: люди всё чаще выбирают для жизни не только мегаполис, но и его пригороды. При этом в последние переезжают и горожане, то есть мы видим субурбанизацию. А «остальная» территория пустеет.