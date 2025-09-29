В селе Старая Ювала в Томской области открыли обновленную библиотеку

В заведении создали пространство для юных читателей, несколько интерактивных зон для досуга и быстрого доступа в интернет. Библиотеку оснастили современным мультимедийным оборудованием. В ней установили три новых ноутбука и многофункциональное устройство (МФУ). Также в учреждении обновили мебель, интерьер, оборудовали место для чтения и настольных игр. Помимо этого, пополнился книжный фонд.