В селе Старая Ювала в Томской области открыли обновленную библиотеку

Для заведения приобрели мультимедийное оборудование и ноутбуки.

Модельную библиотеку открыли в селе Старая Ювала Кожевниковского района Томской области. Учреждение обновили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

В заведении создали пространство для юных читателей, несколько интерактивных зон для досуга и быстрого доступа в интернет. Библиотеку оснастили современным мультимедийным оборудованием. В ней установили три новых ноутбука и многофункциональное устройство (МФУ). Также в учреждении обновили мебель, интерьер, оборудовали место для чтения и настольных игр. Помимо этого, пополнился книжный фонд.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.