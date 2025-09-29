В Петербурге наградили победителей этапа двух грантовых конкурсов

Победителей и призеров регионального этапа двух грантовых конкурсов, проводимых в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», наградили 24 сентября на площадке Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в комитете по образованию города.
Награждены лучшие участники I Межрегионального детско-юношеского чемпионата-форума технологических команд «КреаТех-2025», а также инженерных соревнований проектной активности «Море первых». В двух конкурсах участвовали более 5 тысяч учащихся из разных регионов России. Всего было организовано 55 площадок для проведения регионального этапа.
В церемонии награждения приняли участие более 300 юных петербуржцев из 30 образовательных организаций, включая учреждения среднего профессионального образования (СПО) Санкт-Петербурга. В работе независимой экспертной комиссии задействовали более 100 членов жюри — сотрудников высокотехнологичных предприятий, преподавателей учреждений СПО и вузов Северной столицы.
Отметим, что региональный этап чемпионата-форума «КреаТех-2025» прошел 12−13 сентября на площадках пяти образовательных организаций. Конкурс охватил 17 направлений креативных индустрий — от фото- и видеопроизводства до робототехники в искусстве.
Региональный этап инженерных соревнований проектной активности «Море первых» проходил по девяти инженерным направлениям начального и продвинутого уровней — от мобильной и подводной робототехники до разработки виртуальной и дополненной реальности.
«Заключительный этап конкурсов пройдет в октябре и соберет в нашей школе лучших финалистов из разных регионов страны», — отметила директор Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга Вера Князева.
Финальный этап состоится в дни осенних каникул. В нем примут участие более 400 учащихся школ, вузов, учреждений СПО и центров дополнительного образования из 29 регионов России и Республики Кыргызстан. На мероприятиях пройдут соревнования и мастер-классы по направлениям современных креативных индустрий, творческие встречи с представителями киноиндустрии и инженерных направлений.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.