Мангальная зона появится на Петровской набережной в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, какие меры планируется предпринять по улучшению территории Петровской набережной.

Так, по словам главы региона, самый частый запрос от воронежцев — торговые точки, где можно купить воду или еду. По словам губернатора, концепция размещения мобильных объектов уже готова, ее будут внедрять на первой и второй очередях.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос организации так называемой мангальной зоны — территории «городского барбекю». К концу октября должна быть подготовлена концепция развития функциональных зон.

Отдельно губернатор остановился на теме озеленения набережной. Уже известно, что здесь появится сквер предпринимателей, будут организованы и дорожки среди растительности.

«Сейчас много открытого песка — нужно выбрать покрытие, которое будет и удобным, и гармоничным с природой. Кроме того, зимой посмотрим на эксплуатацию деревянных настилов: если будут проблемы, примем меры», — сказал Александр Гусев.

До конца года губернатор поручил завершить работы с качелями, отметив, что необходимо усилить претензионную работу в отношении сорвавшего сроки подрядчика.