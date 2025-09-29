Молодые ели высадили в Тутаевском округе Ярославской области

В этот раз в округе высадили 13 тысяч сеянцев ели. Всего в этом году в акции уже приняли участие более 800 добровольцев. Она продлится до конца октября. Запланированы еще два мероприятия. В общей сложности будет высажено 48 тысяч сеянцев ели на площади 20 га.