Молодые ели высадили в Тутаевском округе Ярославской области

Пятое, центральное в Ярославской области мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес» прошло на территории лесного фонда в Тутаевском округе. Его организовали по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования.
«Наш регион уже седьмой год участвует во Всероссийской акции “Сохраним лес”, которая проводится в рамках национального проекта “Экологическое благополучие”, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. После посадки специалисты будут ухаживать за растениями и следить за приживаемостью», — рассказала заместитель председателя правительства региона Татьяна Потемкина.
В этот раз в округе высадили 13 тысяч сеянцев ели. Всего в этом году в акции уже приняли участие более 800 добровольцев. Она продлится до конца октября. Запланированы еще два мероприятия. В общей сложности будет высажено 48 тысяч сеянцев ели на площади 20 га.
«В целом в этом году в регионе восстановим лес на площади более 10 тысяч гектаров, это около 8,5 миллиона новых деревьев. Ежегодно перевыполняем плановый показатель, отражающий отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», — сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
Внести свой вклад в процесс восстановления лесов может каждый. Информация о датах, местах и времени начала мероприятий доступна на сайте «Сохранимлесрф.рф».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.