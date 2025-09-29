В Омской области назвали рекордсменов уборочной страды

В целом по региону средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году составила 20,8 центнера с гектара, что на 2,2 центнера выше, чем в 2024 году. Это свидетельствует о стабильном росте эффективности сельхозпроизводства в Омской области.