В Омской области назвали рекордсменов уборочной страды

В Омской области зафиксированы рекордные показатели урожайности по яровой пшенице, ячменю и овсу в 2025 году. Об этом сообщает ФГБУ «Сибирская межрегиональная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» (Сибирская МИС).
Лидером по сбору яровой пшеницы стало ИП главы КФХ Александра Клочкова, где на отдельных полях урожайность достигла 84−86 центнеров с гектара при средней по хозяйству в 64,2 ц/га. Также высокие результаты показали ИП ГКФХ Владимира Якушева (60,0 ц/га), ЗАО «Первомайское» (50,7 ц/га) и КФХ Олега Бабака (52,6 ц/га).
По ячменю лучшими стали КФХ Виктора Кинсфатора с урожайностью 62,3 ц/га и ИП ГКФХ Валерия Виничука (55,0 ц/га). Среди производителей овса выделились СПК «Пушкинский» (61,9 ц/га) и ООО «Дружба» (51,0 ц/га).
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что абсолютными лидерами по объёмам собранного зерна стали Калачинский, Русско-Полянский и Черлакский районы, где каждый преодолел отметку в 130 тысяч тонн.
В целом по региону средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году составила 20,8 центнера с гектара, что на 2,2 центнера выше, чем в 2024 году. Это свидетельствует о стабильном росте эффективности сельхозпроизводства в Омской области.
