В Иркутске появилась мемориальная доска в память об Андрее Шишкине

В Иркутске на фасаде школы-интерната № 13 появилась мемориальная доска в память об Андрее Шишкине, кавалере ордена Мужества. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в 2000 году он начал обучение в Иркутском техникуме авиастроения и металлообработки. По окончании техникума Андрей получил квалификацию «Мастер столярного и мебельного производства». После этого он работал преподавателем.
— Наш долг — сохранить память о героях, чтобы каждый, проходя мимо этой мемориальной доски, помнил: свобода не дается без борьбы, а мужество сибиряков во все времена было и остается нашим наследием. Вечная память павшим воинам, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
В 2022-м году Андрей Шишкин решил отправиться в зону СВО. 2 марта 2023 года он погиб при выполнении боевого задания в селе Невельское. Указом Владимира Путина военнослужащий был посмертно удостоен ордена Мужества. У сибиряка остались трое детей.