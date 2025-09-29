В Иркутске появилась мемориальная доска в память об Андрее Шишкине

В Иркутске на фасаде школы-интерната № 13 появилась мемориальная доска в память об Андрее Шишкине, кавалере ордена Мужества. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в 2000 году он начал обучение в Иркутском техникуме авиастроения и металлообработки. По окончании техникума Андрей получил квалификацию «Мастер столярного и мебельного производства». После этого он работал преподавателем.