Омское УФСБ напомнило, как вести себя при нападении на школу

В Архангельске бывший 18-летний студент техникума строительства и экономики напал на преподавателей с ножом. Так он пытался отомстить за отчисление. Эта новость облетела сегодня все СМИ. Студент в маске и перчатках ворвался в здание техникума и напал на нескольких человек. Тяжёлые ранения получили завуч, социальный педагог и один из студентов. Нападавший попытался скрыться, но был задержан.
На фоне трагедии в Архангельске официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак опубликовала видео с просьбой к родителям, педагогам и учащимся образовательных учреждений обсудить тему защиты в случае нападения.
Ролик-инструкцию распространяют в социальных сетях и чатах. В создании ролика принимали участие БОУ «Гимназия 84», региональное управление МВД России и Росгвардии, департамент образования Омска и АО «Омские медиа».
Ранее мы писали, что на обеспечение безопасности школ и детских садов в 2025 году из бюджетов города и сельских районов выделено 21,9 миллиона рублей. На охрану колледжей, детских домов и интернатов в областном бюджете предусмотрели 149,5 миллиона.