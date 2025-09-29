Омское УФСБ напомнило, как вести себя при нападении на школу

В Архангельске бывший 18-летний студент техникума строительства и экономики напал на преподавателей с ножом. Так он пытался отомстить за отчисление. Эта новость облетела сегодня все СМИ. Студент в маске и перчатках ворвался в здание техникума и напал на нескольких человек. Тяжёлые ранения получили завуч, социальный педагог и один из студентов. Нападавший попытался скрыться, но был задержан.