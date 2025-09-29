В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыто 24 класса и 5 групп в детских садах

По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе, за минувшую неделю в республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9, тысячи человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 12,5%, сообщили в ведомстве.