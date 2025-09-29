В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыто 24 класса и 5 групп в детских садах

В Крыму на карантин из-за сезонной вспышки ОРВИ закрыты 24 класса и 5 групп в детских садах. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве образования республики.
— Закрыты 24 класса в 12 школах пяти муниципальных образований — в Керчи, Феодосии, Красногвардейском, Белогорском и Раздольненском районах, — сообщили в пресс-службе Минобразования.
В общей сложности на вынужденных каникулах находится 461 обучающийся.
Кроме того, в четырех муниципалитетах (Керчь, Симферополь, Нижнегорский, Черноморский районы) пяти детских садах закрыто пять групп. На карантине 90 воспитанников.
По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе, за минувшую неделю в республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9, тысячи человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 12,5%, сообщили в ведомстве.