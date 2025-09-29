В Липецке отремонтировали 2 въезда в город со стороны федеральной трассы

Два въезда в город отремонтировали в этому году в Липецке со стороны федеральной трассы Р-119 Орел — Тамбов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации региона.
Специалисты сняли старое изношенное полотно на участках улиц Ковалева и Баумана от остановки «Мост» до границы Липецка. Затем там уложили два слоя нового полотна, заменили дорожные знаки и нанесли разметку.
«Транспортная нагрузка на обоих направлениях постоянная и одна из самых серьезных, если говорить о въездах в Липецк. Здесь ежедневно проезжают сотни большегрузов и десятки рейсовых городских и пригородных автобусов», — пояснил заместитель начальника управления главного смотрителя Липецка Сергей Жуков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.