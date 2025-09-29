Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали. Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.