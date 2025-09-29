В Петербурге прошел творческий вечер народного артиста России

Творческий вечер народного артиста России, актера театра и кино Сергея Мигицко впервые прошел 18 сентября на сцене Театра на Садовой в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Сергей Мигицко — многократный лауреат Высшей театральной премии Санкт‑Петербурга «Золотой софит». На творческом вечере он предстал как тонкий интерпретатор поэзии и музыки. В программе прозвучали стихотворения Булата Окуджавы, Геннадия Шпаликова, Евгения Евтушенко, Александра Кушнера и Эльдара Рязанова, а также песни Леонида Утесова и Владимира Высоцкого.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.