До октября во всех домах в Башкирии обещают включить отопление

Во всех городах и районах Башкирии до 1 октября должен быть завершен запуск отопления. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.
По словам чиновницы, по состоянию на 29 сентября к пуску тепла уже приступили в 50 районах и городах республики. На данный момент обогревается более двух тысяч социальных объектов, что составляет 65% от общего количества, и более 6,7 тысячи многоквартирных домов (43%).
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал необходимость ускоренного подключения отопления, отметив, что ночные температуры уже опускаются ниже нуля. Он подчеркнул, что хотя окончательное решение остается за муниципалитетами, подключение к теплу следует проводить безотлагательно.
