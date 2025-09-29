Ричмонд
Длившаяся 12 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

На Солнце произошла мощная вспышка класса М 29 сентября — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Длившаяся 12 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По информации специалистов, в понедельник, 29 сентября, примерно в 14.15 на Солнце была зарегистрирована мощная вспышка класса M1.1. Она продолжалась 12 минут.

Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.

Тем временем МАРТ проводит опрос по стоимости отечественных товаров за рубежом и в Беларуси.

А еще мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.