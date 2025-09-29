Длившаяся 12 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
По информации специалистов, в понедельник, 29 сентября, примерно в 14.15 на Солнце была зарегистрирована мощная вспышка класса M1.1. Она продолжалась 12 минут.
