В Крыму ввели ограничение на продажу бензина

Продажу бензина в Крыму ограничили 30 литрами в одни руки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму ввели ограничение на продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки», — написал он.

Он попросил жителей региона не покупать бензин впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.

На рабочем совещании с участием основных нефтетрейдеров республики проработали основные проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, удалось договориться о фиксированной стоимости топлива на 30 дней. Так, бензин марки АИ-92 будет стоить не более 70 рублей за литр, а цена АИ-95 не превысит 76 рублей за тот же объем.

В пятницу Аксенов сообщил, что ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, с АИ-92 — не позднее, чем через десять дней.

