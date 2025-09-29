В Крыму ввели ограничение на продажу бензина

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму ввели ограничение на продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки», — написал он.
Он попросил жителей региона не покупать бензин впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.
На рабочем совещании с участием основных нефтетрейдеров республики проработали основные проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, удалось договориться о фиксированной стоимости топлива на 30 дней. Так, бензин марки АИ-92 будет стоить не более 70 рублей за литр, а цена АИ-95 не превысит 76 рублей за тот же объем.
В пятницу Аксенов сообщил, что ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, с АИ-92 — не позднее, чем через десять дней.