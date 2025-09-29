Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет

«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — сказала Голикова в ходе пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия» в ММПЦ медиагруппы «Россия сегодня».