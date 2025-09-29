Юрий Слюсарь поприветствовал новый состав городской думы Ростова-на-Дону

Ключевой темой повестки дня стало избрание председателя гордумы. На эту должность большинством голосов выбрали Лидию Новосельцеву. Ей 41 год. Ранее она представляла интересы жителей в думе Ростова и Новочеркасска, а также в Заксобрании области. С 2018 года карьера специалиста тесно связана с «Роствертолом» и другими крупными машиностроительными предприятиями. С 2023 года — директор по персоналу «Роствертола». Лидия Новосельцева имеет государственные и ведомственные награды.