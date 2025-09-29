Юрий Слюсарь поприветствовал новый состав городской думы Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поприветствовал новый состав Ростовской-на-Дону городской думы. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба главы региона.
Первое заседание городской думы VIII созыва было посвящено решению ряда актуальных вопросов.
Ключевой темой повестки дня стало избрание председателя гордумы. На эту должность большинством голосов выбрали Лидию Новосельцеву. Ей 41 год. Ранее она представляла интересы жителей в думе Ростова и Новочеркасска, а также в Заксобрании области. С 2018 года карьера специалиста тесно связана с «Роствертолом» и другими крупными машиностроительными предприятиями. С 2023 года — директор по персоналу «Роствертола». Лидия Новосельцева имеет государственные и ведомственные награды.
— Лидия Александровна — талантливый организатор, системный, ответственный, трудолюбивый человек, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Губернатор отметил, что от слаженной работы депутатов и их решений зависит жизнь более миллиона ростовчан. Донской глава также напомнил о важности постоянного взаимодействия с избирателями и реализации их инициатив.
— Это кредит доверия, который всем нам нужно будет отдавать. Конечно, работать в составе городской думы — большая честь и ответственность. Город замечательный, город сильный, с огромным потенциалом. Важно организовать работу, чтобы проблемы, которые реально беспокоят людей, решались. Это ЖКХ, транспорт, социальная инфраструктура, чистота, порядок в городе, — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор пожелал новому составу думы плодотворной работы на благо города и области.
Напомним, Лидия Новосельцева сменила на посту председателя Зинаиду Неярохину, перешедшую в донской парламент и возглавившую комитет по регламентным вопросам и депутатской этике.
Подпишись на нас в Telegram.