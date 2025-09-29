В Пушкинском районе Санкт-Петербурга открыли школу № 228

В учреждении разместили просторные классы, оснащенные новейшим учебным оборудованием. В школе есть специализированные кабинеты, где проходят занятия по углубленному изучению различных дисциплин. Для практической деятельности и развития творческих навыков оборудованы мастерские. Особое внимание специалисты уделили созданию комфортной и безопасной среды: в заведении есть актовый зал для проведения школьных мероприятий и праздников, а также многофункциональные спортивные залы для занятий физкультурой и спортом.