В Пушкинском районе Санкт-Петербурга открыли школу № 228

Новую школу № 228 открыли 1 сентября в ЖК «Югтаун» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Ее создание соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
В учреждении разместили просторные классы, оснащенные новейшим учебным оборудованием. В школе есть специализированные кабинеты, где проходят занятия по углубленному изучению различных дисциплин. Для практической деятельности и развития творческих навыков оборудованы мастерские. Особое внимание специалисты уделили созданию комфортной и безопасной среды: в заведении есть актовый зал для проведения школьных мероприятий и праздников, а также многофункциональные спортивные залы для занятий физкультурой и спортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.