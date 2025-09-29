Врач рассказала, в каких продуктах больше всего содержится магния

Гречневая крупа, фасоль, горох, нут, чечевица и шоколад являются наиболее богатыми магнием продуктами. Как сообщила NEWS.ru врач-терапевт Елена Ревкова, орехи и семена находятся в числе основных источников этого важного микроэлемента.
— Наибольшее количество магния содержится в растительной пище, особенно в продуктах, богатых хлорофиллом: именно этот пигмент удерживает ион магния в своей молекуле, — отметила специалист.
Магний содержится также в цельнозерновых продукты и зеленых овощах. В 100 граммах этих продуктов содержится от 150 до 200 миллиграммов витамина. Это примерно половина дневной потребности взрослого человека.
