Врач рассказала, в каких продуктах больше всего содержится магния

Терапевт Ревкова: больше всего магния содержится в гречке, бобовых и шоколаде.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гречневая крупа, фасоль, горох, нут, чечевица и шоколад являются наиболее богатыми магнием продуктами. Как сообщила NEWS.ru врач-терапевт Елена Ревкова, орехи и семена находятся в числе основных источников этого важного микроэлемента.

— Наибольшее количество магния содержится в растительной пище, особенно в продуктах, богатых хлорофиллом: именно этот пигмент удерживает ион магния в своей молекуле, — отметила специалист.

Магний содержится также в цельнозерновых продукты и зеленых овощах. В 100 граммах этих продуктов содержится от 150 до 200 миллиграммов витамина. Это примерно половина дневной потребности взрослого человека.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области свыше 13 медведей вышли к людям за выходные.