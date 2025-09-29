В Костромской области улучшили подъезды к туристическим объектам

Подъезды к туристическим объектам отремонтировали в Костромской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
В Сусанинском районе обновили подъезд к деревне Медведки. Дорога обеспечивает транспортную доступность исторического конезавода «Медведки», который входит в перечень наиболее востребованных объектов туризма региона. На ней улучшили покрытие, укрепили обочины, установили сигнальные столбики и дорожные знаки, заменили водопропускную трубу.
Для обеспечения комфортного движения жителей и гостей Галича в этом дорожном сезоне в нормативное состояние привели участок от трассы Судиславль — Галич — Чухлома до черты города. Его протяженность составляет 3 км. В селе Пыщуг отремонтировали участок улицы Фокина длиной 1 км. На ней находится краеведческий музей «Пыщуганье», рассказывающий жителям и гостям населенного пункта об истории древней земли. На улице устранили пучины, заменили водопропускную трубу, а также уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.