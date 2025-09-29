Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Костромской области улучшили подъезды к туристическим объектам

Специалисты отремонтировали дороги к конезаводу и краеведческому музею.

Подъезды к туристическим объектам отремонтировали в Костромской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.

В Сусанинском районе обновили подъезд к деревне Медведки. Дорога обеспечивает транспортную доступность исторического конезавода «Медведки», который входит в перечень наиболее востребованных объектов туризма региона. На ней улучшили покрытие, укрепили обочины, установили сигнальные столбики и дорожные знаки, заменили водопропускную трубу.

Для обеспечения комфортного движения жителей и гостей Галича в этом дорожном сезоне в нормативное состояние привели участок от трассы Судиславль — Галич — Чухлома до черты города. Его протяженность составляет 3 км. В селе Пыщуг отремонтировали участок улицы Фокина длиной 1 км. На ней находится краеведческий музей «Пыщуганье», рассказывающий жителям и гостям населенного пункта об истории древней земли. На улице устранили пучины, заменили водопропускную трубу, а также уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.