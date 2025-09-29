В Костромской области улучшили подъезды к туристическим объектам

Для обеспечения комфортного движения жителей и гостей Галича в этом дорожном сезоне в нормативное состояние привели участок от трассы Судиславль — Галич — Чухлома до черты города. Его протяженность составляет 3 км. В селе Пыщуг отремонтировали участок улицы Фокина длиной 1 км. На ней находится краеведческий музей «Пыщуганье», рассказывающий жителям и гостям населенного пункта об истории древней земли. На улице устранили пучины, заменили водопропускную трубу, а также уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.