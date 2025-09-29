Назван размер маткапитала за двоих детей в 2027 году

«В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, в 2026 году — 974 189,11 рублей, в 2027 году — 1 013 156,67 рублей, в 2028 году — 1 053 682,94 рублей», — говорится в документе.