Назван размер маткапитала за двоих детей в 2027 году

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Размер материнского капитала за двоих детей в случае, если родители не воспользовались маткапиталом на первого, может составить 1 013 156,67 рублей в 2027 году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
«В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, в 2026 году — 974 189,11 рублей, в 2027 году — 1 013 156,67 рублей, в 2028 году — 1 053 682,94 рублей», — говорится в документе.
Размер маткапитала на первого ребенка в следующем году составит 737 205,1 рублей, также планируется его рост в 2027 году до 766 693,3 рублей, а в 2028 году — до 797 361,03 рублей.