Выставка работ Зураба Церетели открылась в Художественном музее Сочи

Зураб Церетели — выдающийся художник, обладатель званий народного художника СССР и РФ, а также бывший президент Российской академии художеств. Его авторству принадлежат многочисленные скульптуры, монументальные произведения (фрески, мозаики, панно) и более 5000 живописных и графических работ.