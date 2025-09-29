Выставка работ Зураба Церетели открылась в Художественном музее Сочи

Сочинский Художественный музей имени Д. Жилинского стал площадкой для новой выставки работ известного художника Зураба Церетели. Экспозиция, созданная специально для города-курорта, представляет собой разнообразную коллекцию: живописные полотна, уникальные изделия, выполненные в технике горячей эмали, и выразительные скульптуры.
«Открытие персональной выставки работ Зураба Церетели — значимое событие для культурной жизни нашего города, — сказала начальник управления культуры мэрии Сочи Марианна Устинова. — На выставке сочинцы могут познакомиться ближе с творчеством народного художника, а кто-то из местных творцов, возможно, вдохновится работами такого разностороннего мастера».
Она отметила, что работы Церетели отличаются яркими красками и жизнелюбием, сочетают различные стили, его скульптуры рассказывают целые истории. А техника объемной эмали, разработанная мастером, является настоящим прорывом в искусстве.
Зураб Церетели — выдающийся художник, обладатель званий народного художника СССР и РФ, а также бывший президент Российской академии художеств. Его авторству принадлежат многочисленные скульптуры, монументальные произведения (фрески, мозаики, панно) и более 5000 живописных и графических работ.
Выставка открыта для посещения до 30 ноября. Приобрести билеты можно, в том числе, и по «Пушкинской карте».