На Земле началась слабая магнитная буря

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что, согласно прогнозу, ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли, а также возможны слабые возмущения магнитного поля Земли.