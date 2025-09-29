Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле началась слабая магнитная буря

Ученые ожидают высокую вспышечную активность с потенциальными рисками.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемое учеными слабое возмущение геомагнитного поля началось 29 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что, согласно прогнозу, ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли, а также возможны слабые возмущения магнитного поля Земли.