При отражении атаки дронов в Подмосковье погибли два человека

«Он у нее гостил очень часто, ему с ней очень нравилось. Постоянно просился к прабабушке. С родителями он тоже виделся, но по большей части жил с бабушкой. Но ни в каких негативных отношениях с родителями он не состоял, у них все было хорошо», — рассказал родственник.