Более 70 мигрантов доставили в полицию после рейда по хостелам в Москве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силовики в ходе рейда по столичным хостелам проверили больше 1 тысячи иностранцев, 72 человека было доставлено в отдел за нарушение миграционного режима и правил постановки на воинский учет, сообщает Росгвардия.
«В гостиницах на улице Шкулёва правоохранители проверили свыше 1000 иностранных граждан. По результатам рейда задержаны 72 человека, нарушивших миграционный режим и правила постановки на воинский учёт — их доставили в отделы полиции», — говорится в сообщении.