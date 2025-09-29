Более 70 мигрантов доставили в полицию после рейда по хостелам в Москве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силовики в ходе рейда по столичным хостелам проверили больше 1 тысячи иностранцев, 72 человека было доставлено в отдел за нарушение миграционного режима и правил постановки на воинский учет, сообщает Росгвардия.