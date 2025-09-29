Ричмонд
Более 70 мигрантов доставили в полицию после рейда по хостелам в Москве

Росгвардия: в полицию доставили более 70 мигрантов после рейда по хостелам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силовики в ходе рейда по столичным хостелам проверили больше 1 тысячи иностранцев, 72 человека было доставлено в отдел за нарушение миграционного режима и правил постановки на воинский учет, сообщает Росгвардия.

Сотрудники ОМОН «Авангард» и ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве оказали содействие СК РФ, ФСБ и МВД России при проведении контрольно-профилактического рейда на территории хостелов на юго-востоке столицы.

«В гостиницах на улице Шкулёва правоохранители проверили свыше 1000 иностранных граждан. По результатам рейда задержаны 72 человека, нарушивших миграционный режим и правила постановки на воинский учёт — их доставили в отделы полиции», — говорится в сообщении.