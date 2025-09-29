Жители России 1 октября услышат сирены систем оповещения

Сигнал тревоги — это аудио, визуальное или иное оповещение, предупреждающее о возможной угрозе или чрезвычайной ситуации. Его задача — привлечь внимание и побудить людей к действиям, направленным на обеспечение собственной безопасности. Такие сигналы применяются на предприятиях, в общественных местах и в случаях аварий или кризисов, когда требуется быстрая реакция.