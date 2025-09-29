Ричмонд
Жители России 1 октября услышат сирены систем оповещения

В среду 1 октября в России проверят работу систем оповещения населения. Об сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Громкоговоритель, по которому передаются сирены систем оповещения
Источник: Unsplash

Учебную тревогу проведут для проверки работы муниципальных и региональных систем оповещения. Цель — убедиться, что они способны вовремя предупредить людей, ведь от этого зависит их безопасность и здоровье.

В МЧС России отметили: повода для паники нет. При звуковом сигнале «Внимание всем!» необходимо включить радио или телевизор, прослушать сообщение и выполнить указанные инструкции.

Оповещения также поступят через бесплатное мобильное приложение МЧС. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в службу «112» или пожарную охрану по номеру «01».

Сигнал тревоги — это аудио, визуальное или иное оповещение, предупреждающее о возможной угрозе или чрезвычайной ситуации. Его задача — привлечь внимание и побудить людей к действиям, направленным на обеспечение собственной безопасности. Такие сигналы применяются на предприятиях, в общественных местах и в случаях аварий или кризисов, когда требуется быстрая реакция.

Услышав «Внимание всем!», следует прекратить текущие дела, сосредоточиться на источнике сигнала и следовать дальнейшим указаниям.

Напомним, что годом ранее аналогичная проверка проходила осенью в октябре.