Новым заместителем губернатора Ростовской области назначили Андрея Фатеева

Юрий Слюсарь представил нового заместителя губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Андрея Фатеева назначили заместителем губернатора Ростовской области. Чиновника на оперативном совещании сегодня, 29 сентября, представил глава региона Юрий Слюсарь.

Новый заместитель губернатора будет курировать работу министерства образования и министерства культуры. Также в его ведении окажется региональный комитет по охране объектов культурного наследия.

Андрей Фатеев ранее занимал различные должности в учреждениях образования и органах власти региона. В частности, возглавлял донское министерство образования региона, а также руководил администрацией Таганрога.

— Андрея Евгеньевича представлять, наверное, нет смысла. Он работал министром общего и профессионального образования, был главой администрации Таганрога, успел поработать в Москве и с чувством выполненного долга вернулся на родную землю, — сказал Юрия Слюсарь.

На совещании также представили нового министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анну Касьяненко. Новый управленец — опытный специалист в АПК и хорошо знает местную специфику. Последние десять лет руководила предприятием «СКВО» в Зерноградском районе.

Юрий Слюсарь поручил всем главам муниципалитетов наладить взаимодействие с новыми членами правительства для выполнения всех поставленных задач.

