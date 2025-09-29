Новым заместителем губернатора Ростовской области назначили Андрея Фатеева

Андрея Фатеева назначили заместителем губернатора Ростовской области. Чиновника на оперативном совещании сегодня, 29 сентября, представил глава региона Юрий Слюсарь.
Новый заместитель губернатора будет курировать работу министерства образования и министерства культуры. Также в его ведении окажется региональный комитет по охране объектов культурного наследия.
Андрей Фатеев ранее занимал различные должности в учреждениях образования и органах власти региона. В частности, возглавлял донское министерство образования региона, а также руководил администрацией Таганрога.
— Андрея Евгеньевича представлять, наверное, нет смысла. Он работал министром общего и профессионального образования, был главой администрации Таганрога, успел поработать в Москве и с чувством выполненного долга вернулся на родную землю, — сказал Юрия Слюсарь.
На совещании также представили нового министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анну Касьяненко. Новый управленец — опытный специалист в АПК и хорошо знает местную специфику. Последние десять лет руководила предприятием «СКВО» в Зерноградском районе.
Юрий Слюсарь поручил всем главам муниципалитетов наладить взаимодействие с новыми членами правительства для выполнения всех поставленных задач.
