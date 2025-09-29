В подмосковных Химках завершается строительство школы

Общая площадь здания — почти 20 тыс. кв. м. В новом учреждении предусмотрены два спортивных зала для начальной и старшей школы, а также хореографический класс. Еще в нем есть большой бассейн с пятью дорожками. Сейчас специалисты проводят в нем гидроизоляцию и отделочные работы. Также в школе сделают просторный актовый зал на 550 мест и пространство для выставок. В образовательном учреждении будут работать лифты — пассажирский и грузовой. На прилегающей территории появится зеленый сквер.