В подмосковных Химках завершается строительство школы

Строительство школы в микрорайоне Подрезково в Химках Московской области подходит к концу. Образовательное учреждение на 1,1 тыс. учеников возводят в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Заведение готово на 80%. В школе предусмотрен индивидуальный тепловой пункт. Сейчас специалисты занимаются фасадом здания, подключают инженерные системы и проводят чистовую отделку. Им осталось смонтировать вентиляцию.
Общая площадь здания — почти 20 тыс. кв. м. В новом учреждении предусмотрены два спортивных зала для начальной и старшей школы, а также хореографический класс. Еще в нем есть большой бассейн с пятью дорожками. Сейчас специалисты проводят в нем гидроизоляцию и отделочные работы. Также в школе сделают просторный актовый зал на 550 мест и пространство для выставок. В образовательном учреждении будут работать лифты — пассажирский и грузовой. На прилегающей территории появится зеленый сквер.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.