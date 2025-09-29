Последние новости к вечеру 29 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 сентября 2025 года.
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года граждан РФ на военную службу. С 1 октября на службу призовут 135 тысяч срочников.
В Кремле ответили на слова Вэнса о поставках Киеву Tomahawk
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали слова Вэнса о возможных поставках Киеву Tomahawk, но вопрос заключается в том, кто сможет запускать ракеты: американские военные или украинцы.
В Архангельске студент напал с ножом на преподавателей колледжа
Отчисленный за неуспеваемость 18-летний Артемий Корюков ранил ножом двух преподавателей и одного учащегося, после чего был обезврежен и задержан другими студентами. На момент нападения в здании не было металлоискателей, а дежурная на входе не проверяла документы.
ЦИК Молдавии подвел итоги выборов в парламент
На парламентских выборах в Молдавии одержала победу проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду, набрав 50,2% голосов. Оппозиционные силы в совокупности набрали 49,8% голосов.
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики.