Последние новости к вечеру 29 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 29 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 29 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 сентября 2025 года.

Путин подписал указ об осеннем призыве

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года граждан РФ на военную службу. С 1 октября на службу призовут 135 тысяч срочников.

В Кремле ответили на слова Вэнса о поставках Киеву Tomahawk

Источник: AP 2024

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали слова Вэнса о возможных поставках Киеву Tomahawk, но вопрос заключается в том, кто сможет запускать ракеты: американские военные или украинцы.

В Архангельске студент напал с ножом на преподавателей колледжа

Источник: Алексей Липницкий/ТАСС

Отчисленный за неуспеваемость 18-летний Артемий Корюков ранил ножом двух преподавателей и одного учащегося, после чего был обезврежен и задержан другими студентами. На момент нападения в здании не было металлоискателей, а дежурная на входе не проверяла документы.

ЦИК Молдавии подвел итоги выборов в парламент

Источник: Reuters

На парламентских выборах в Молдавии одержала победу проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду, набрав 50,2% голосов. Оппозиционные силы в совокупности набрали 49,8% голосов.

Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики.