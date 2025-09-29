Последние новости к вечеру 29 сентября 2025 года

Отчисленный за неуспеваемость 18-летний Артемий Корюков ранил ножом двух преподавателей и одного учащегося, после чего был обезврежен и задержан другими студентами. На момент нападения в здании не было металлоискателей, а дежурная на входе не проверяла документы.