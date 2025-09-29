В Иркутской области изменили правила продаж на ярмарках и розничных рынках. Эти поправки нужны, чтобы привести законы в соответствие с федеральными. Они уточняют, кто именно может получить торговое место на рынке или ярмарке. Также теперь можно подать заявку на место разными способами. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования региона.