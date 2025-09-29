В Иркутской области изменили правила продаж на ярмарках и розничных рынках. Эти поправки нужны, чтобы привести законы в соответствие с федеральными. Они уточняют, кто именно может получить торговое место на рынке или ярмарке. Также теперь можно подать заявку на место разными способами. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования региона.
— Изменения внесены в процесс подачи заявок на участие в ярмарке для его оптимизации. Это обеспечит равный доступ к участию в мероприятии, — рассказала руководитель службы Ольга Степанова.
Если ярмарку организует региональная или муниципальная власть, то заявку на торговое место можно подать через МФЦ или портал Госуслуг. С начала года в Приангарье организовали 1067 ярмарок. Из этого количества 530 ярмарок были приурочены к определенному сезону, 45 проходили в выходные дни, а 492 были посвящены праздникам. До конца года запланировано провести еще примерно 300 мероприятий.