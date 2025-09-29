Концерт проекта «Будь с городом!» в Петербурге собрал более 17 тыс. человек

Более 17 тысяч зрителей пришли на традиционный концерт десятого социально-благотворительного проекта «Будь с городом!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводилось при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Юбилейная программа объединила на одной площадке не только известных исполнителей и молодых музыкантов, но и благотворительные фонды «Добродомик», «Долго и счастливо», а также центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». Их сотрудники рассказали о своей деятельности, представили проекты и провели мастер-классы. Рядом со сценой на брендированных площадках фондов — участников проекта «Будь с городом!» для гостей праздника прошли интерактивные программы, флешмобы и творческие конкурсы. Также люди узнали о различных направлениях добровольчества, в том числе корпоративном волонтерстве.
Концерт начал «Хор на весь Двор» — большое музыкальное сообщество. Вслед за ним выступили группа «Модерн», коллектив «Перемотка», Оксана Почепа (Акула) и Хмыров. В финале выступила певица МакSим.
Онлайн-трансляцию концерта посмотрели около 550 тысяч человек. Видеозапись доступна в группе проекта «Будь с городом!».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.