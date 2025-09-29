Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерт проекта «Будь с городом!» в Петербурге собрал более 17 тыс. человек

Гости мероприятия могли познакомиться с благотворительными организациями и увидеть выступления известных музыкантов.

Более 17 тысяч зрителей пришли на традиционный концерт десятого социально-благотворительного проекта «Будь с городом!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводилось при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Северной столицы.

Юбилейная программа объединила на одной площадке не только известных исполнителей и молодых музыкантов, но и благотворительные фонды «Добродомик», «Долго и счастливо», а также центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». Их сотрудники рассказали о своей деятельности, представили проекты и провели мастер-классы. Рядом со сценой на брендированных площадках фондов — участников проекта «Будь с городом!» для гостей праздника прошли интерактивные программы, флешмобы и творческие конкурсы. Также люди узнали о различных направлениях добровольчества, в том числе корпоративном волонтерстве.

Концерт начал «Хор на весь Двор» — большое музыкальное сообщество. Вслед за ним выступили группа «Модерн», коллектив «Перемотка», Оксана Почепа (Акула) и Хмыров. В финале выступила певица МакSим.

Онлайн-трансляцию концерта посмотрели около 550 тысяч человек. Видеозапись доступна в группе проекта «Будь с городом!».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.