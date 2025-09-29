Концерт проекта «Будь с городом!» в Петербурге собрал более 17 тыс. человек

Юбилейная программа объединила на одной площадке не только известных исполнителей и молодых музыкантов, но и благотворительные фонды «Добродомик», «Долго и счастливо», а также центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». Их сотрудники рассказали о своей деятельности, представили проекты и провели мастер-классы. Рядом со сценой на брендированных площадках фондов — участников проекта «Будь с городом!» для гостей праздника прошли интерактивные программы, флешмобы и творческие конкурсы. Также люди узнали о различных направлениях добровольчества, в том числе корпоративном волонтерстве.