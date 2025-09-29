Ричмонд
Отопление начали включать в жилых домах Минска с 29 сентября

В Минске начали включать отопление в жилых домах с 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Минске отопление начали включать в жилых домах с понедельника, 29 сентября.

Как сообщают читатели «КП», батареи стали теплыми у жителей Зеленого Луга, микрорайонов Грушевка, Каменная Горка. Кроме того, отопление появилось и у минчан, проживающих в микрорайоне Малиновка-4. Про теплые батареи сообщили жители проспекта Независимости, а также района «Минск-Мир».

По состоянию на 17.00, Мингорисполком пока не проинформировал о включении отопления в жилфонде столицы.

Ранее мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.

Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.

Кроме того, необычная дорожная разметка появилась под Минском.