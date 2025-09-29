Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе упростили процедуру смены статуса дома между жилым и садовым

Мэр города утвердил новый регламент, который определяет сроки и порядок переоформления.

Источник: Комсомольская правда

По постановлению мэра Ратмира Мавлиева в Уфе был принят обновлённый порядок смены статуса недвижимости. Теперь чётко регламентировано, как перевести садовый дом в жилой и наоборот.

Как следует из документа на сайте городской администрации, на всю процедуру отводится не более 45 дней, а сама услуга для собственников является бесплатной. Подать необходимые бумаги можно дистанционно через портал Госуслуг, в отделениях МФЦ или напрямую в Управлении жилищного хозяйства Уфы.

Главным условием для смены статуса садового дома на жилой, по данным мэрии, является предоставление специального технического заключения. В нём должна подтверждаться безопасность и надёжность конструкции здания. Владельцам недвижимости необходимо самостоятельно заказать и оплатить этот документ в специализированной проектной организации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.