В Уфе упростили процедуру смены статуса дома между жилым и садовым

По постановлению мэра Ратмира Мавлиева в Уфе был принят обновлённый порядок смены статуса недвижимости. Теперь чётко регламентировано, как перевести садовый дом в жилой и наоборот.
Как следует из документа на сайте городской администрации, на всю процедуру отводится не более 45 дней, а сама услуга для собственников является бесплатной. Подать необходимые бумаги можно дистанционно через портал Госуслуг, в отделениях МФЦ или напрямую в Управлении жилищного хозяйства Уфы.
Главным условием для смены статуса садового дома на жилой, по данным мэрии, является предоставление специального технического заключения. В нём должна подтверждаться безопасность и надёжность конструкции здания. Владельцам недвижимости необходимо самостоятельно заказать и оплатить этот документ в специализированной проектной организации.
