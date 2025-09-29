Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Прожиточный минимум на душу населения в России в 2026 году составит 18 939 рублей, а для трудоспособного населения — 20 644 рублей, указано в материалах к проекту трехлетнего бюджета.
Правительство России в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026−2028 годы.
«Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рублей, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубля», — указано в материалах к проекту бюджета.