Правительство внесло проект о прожиточном минимуме на 2026 год

«Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рублей, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубля», — указано в материалах к проекту бюджета.