Белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте

Белорусский адвокат Александр Сенько в эфире телеканала ОНТ сказал, должны ли белорусы уступать места для инвалидов в транспорте, пишет sb.by.
Сенько уточнил: с момента посадки пассажира в общественный транспорт между ним и перевозчиком считается заключенным договор о перевозке пассажиров. Адвокат отметил, что отношения между перевозчиком и пассажиром регулирования Правилами автомобильных перевозок пассажиров. Они были утверждены постановлением белорусского правительства № 972 от 30 июня 2008 года.
— Так, в соответствии с положениями пункта 224 пассажир обязан уступать специально обозначенные места для сидения пассажирам с детьми дошкольного возраста, беременным женщинам, инвалидам и лицам пожилого возраста, — акцентировал внимание адвокат.
По словам Александра Сенько, согласно с положениями пункта 225 указанных Правил, пассажир несет ответственность за невыполнение требований. Он пояснил, что белорусским законодательством предусмотрена обязанность уступать специально обозначенные места в общественном транспорте.
