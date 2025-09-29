Белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте

Сенько уточнил: с момента посадки пассажира в общественный транспорт между ним и перевозчиком считается заключенным договор о перевозке пассажиров. Адвокат отметил, что отношения между перевозчиком и пассажиром регулирования Правилами автомобильных перевозок пассажиров. Они были утверждены постановлением белорусского правительства № 972 от 30 июня 2008 года.