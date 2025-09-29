Юные жители поселка Тевриз Омской области посадили деревья в новом парке

«Я настраиваю детей на то, что им предстоит работать на этом участке еще четыре года — как раз до тех пор, пока они не окончат школу. От ребят потребуется немало труда, чтобы этот парк “поднялся”, чтобы он смог носить свое громкое название парка 80-летия Победы. Зато они всегда будут знать, какое дело сделали для родного поселка», — сказал начальник отдела Тевризского лесничества Владимир Горев.