Юные жители поселка Тевриз Омской области посадили деревья в новом парке

Школьное лесничество «Тайга» из школы № 1 рабочего поселка Тевриз в Омской области поддержало ежегодную осеннюю лесопосадочную акцию «Сохраним лес», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
Юные лесоводы работали в новом парке, заложенном пять месяцев назад. На этом участке раньше стояло здание старого музея, которое несколько лет назад сгорело, и образовался пустырь. В этом году на майских праздниках тевризяне разбили парк 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда высадили 70 хвойных деревьев, а сам участок огородили. Летом ребята из «Тайги» несколько раз проводили прополку деревьев. Теперь школьники пришли в парк, чтобы дополнить лесные культуры.
Сотрудники Тевризского лесничества провели для ребят выездное занятие. Они рассказали, какую пользу дети принесли летней прополкой. Ребятам рассказали о терминах на тему агроухода и объяснили, для чего проводится дополнение лесных культур. Взамен погибших школьники высадили 20 новых деревьев.
«Я настраиваю детей на то, что им предстоит работать на этом участке еще четыре года — как раз до тех пор, пока они не окончат школу. От ребят потребуется немало труда, чтобы этот парк “поднялся”, чтобы он смог носить свое громкое название парка 80-летия Победы. Зато они всегда будут знать, какое дело сделали для родного поселка», — сказал начальник отдела Тевризского лесничества Владимир Горев.
В следующем году площадь парка предстоит увеличить: лесоводы намерены досадить там еще 50 сосен. Кроме того, для лучшей защиты администрация поселка Тевриз планирует вскоре огородить участок металлическим забором.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.