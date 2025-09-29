Ричмонд
В Иркутске с 30 сентября по 13 октября ограничат движение по Карла Либнекхта

На участке проведут аварийные ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 30 сентября по 13 октября ограничат движение по улице Карла Либнекхта. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— С 9:00 30 сентября до 18:00 13 октября произойдет сужение проезжей части в районе пересечения с улицей Фридриха Энгельса, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.

На участке проведут аварийные ремонтные работы на тепловых сетях. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут для проезда и учитывать изменения в организации дорожного движения на время проведения работ.

