В Иркутске с 30 сентября по 13 октября ограничат движение по Карла Либнекхта

В Иркутске с 30 сентября по 13 октября ограничат движение по улице Карла Либнекхта. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— С 9:00 30 сентября до 18:00 13 октября произойдет сужение проезжей части в районе пересечения с улицей Фридриха Энгельса, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.
На участке проведут аварийные ремонтные работы на тепловых сетях. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут для проезда и учитывать изменения в организации дорожного движения на время проведения работ.
