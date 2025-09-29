В Алуште вводят график подачи воды

«В связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения города Алушты вводится график подачи воды с 1 октября 2025 года», — сказано в сообщении.
Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 утра и до 10 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.
Ранее сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 миллионов кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям.
В свою очередь, гендиректор «Воды Крыма» рассказывал, что Ялта и Алушта в основном питаются именно за счет водохранилищ естественного стока.