В Алуште вводят график подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. В Алуште введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, сообщает глава города Галина Огнева.

«В связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения города Алушты вводится график подачи воды с 1 октября 2025 года», — сказано в сообщении.

Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 утра и до 10 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.

Ранее сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 миллионов кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям.

В свою очередь, гендиректор «Воды Крыма» рассказывал, что Ялта и Алушта в основном питаются именно за счет водохранилищ естественного стока.