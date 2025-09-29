Житель Ростова задержал поджигателя и вовремя вызвал полицию

Житель Ростова-на-Дону помог раскрыть преступление, и за это его наградили благодарственным письмом. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Оказалось, житель донской столицы заметил, что несовершеннолетний поджег автозаправочную станцию в Пролетарском районе города, задержал хулигана и вызвал стражей порядка.
Благодарственное письмо ростовчанину вручил начальник городского управления МВД, полковник полиции Александр Козырев.
— Хочу выразить искреннюю благодарность за смелость, неравнодушие и готовность прийти на помощь. Это яркий пример активной гражданской позиции, настоящего партнерства общества и полиции, без которого наша работа была бы гораздо сложнее, — сказал Александр Козырев.
Мужчина поблагодарил полицию и добавил, что в подобной ситуации любой сознательный гражданин поступил бы так же.
