Житель Ростова задержал поджигателя и вовремя вызвал полицию

Жителя донской столицы наградили за помощь полиции.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростова-на-Дону помог раскрыть преступление, и за это его наградили благодарственным письмом. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Оказалось, житель донской столицы заметил, что несовершеннолетний поджег автозаправочную станцию в Пролетарском районе города, задержал хулигана и вызвал стражей порядка.

Благодарственное письмо ростовчанину вручил начальник городского управления МВД, полковник полиции Александр Козырев.

— Хочу выразить искреннюю благодарность за смелость, неравнодушие и готовность прийти на помощь. Это яркий пример активной гражданской позиции, настоящего партнерства общества и полиции, без которого наша работа была бы гораздо сложнее, — сказал Александр Козырев.

Мужчина поблагодарил полицию и добавил, что в подобной ситуации любой сознательный гражданин поступил бы так же.

