Взять предметы для новорожденных можно в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Семьи с детьми до 1,5 лет могут бесплатно взять на время необходимые вещи для малышей в пункте проката в поселке Металлострой, который входит в состав Колпинского района Санкт-Петербурга. Он создан в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в администрации района.
Услуга предоставляется на основании договора. Вещи могут взять неполные, многодетные, студенческие и малообеспеченные семьи, а также семьи, где один из родителей не работает, где воспитывается ребенок-инвалид или есть член семьи со статусом инвалида. Им доступны коляски разных видов, кроватки и манежи, пеленальные столики и комоды, стульчики для кормления, ванночки, автолюльки и автокресла, весы для новорожденных, шезлонги, видеоняни, эргорюкзаки и другие предметы первой необходимости.
Пункт проката работает на базе Центра социальной помощи семье и детям Колпинского района по адресу: поселок Металлострой, улица Полевая, дом 9. Режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, выходные — суббота и воскресенье. Кроме того, оформить услугу можно в Колпине — в отделении Центра на улице Карла Маркса, дом 7.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.