Взять предметы для новорожденных можно в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Услуга предоставляется на основании договора. Вещи могут взять неполные, многодетные, студенческие и малообеспеченные семьи, а также семьи, где один из родителей не работает, где воспитывается ребенок-инвалид или есть член семьи со статусом инвалида. Им доступны коляски разных видов, кроватки и манежи, пеленальные столики и комоды, стульчики для кормления, ванночки, автолюльки и автокресла, весы для новорожденных, шезлонги, видеоняни, эргорюкзаки и другие предметы первой необходимости.