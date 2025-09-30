Кроссворд на 30 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Монике Белуччи
- Уже в юном возрасте Моника Беллуччи начала проявлять интерес к миру моды, приняв участие в первой фотосессии в 13 лет. В 16 лет она стала профессиональной моделью, участвуя в показах во Флоренции и Милане. После окончания школы Беллуччи поступила в Университет Перуджи на юридический факультет, но для оплаты учебы продолжила карьеру модели, что привело к появлению на обложках популярных журналов, таких как Amica и Elle. В 1988 году последовал переезд в Милан и контракт с агентством Elite Model Management, который открыл двери к сотрудничеству с известными брендами, а также к рекламным съемкам по всему миру. Успех в модельном бизнесе и постоянные переезды вынудили ее отказаться от учебы в университете и полностью посвятить себя моде.
- Cartier начал сотрудничать с Моникой Беллуччи в 1997 году, когда она была еще молодой актрисой. Бренд сопровождал ее на протяжении всей актерской карьеры, особенно в рамках показов, где Беллуччи демонстрировала на себе премиальные ювелирные украшения: в 2007 году Cartier выпустил коллекцию дорогостоящих бриллиантовых украшений, названную в ее честь.
- В дополнение к родному итальянскому, Моника Беллуччи свободно владеет французским и английским языками, а также имеет базовые знания португальского и испанского. Уникальный талант Беллуччи проявляется в ее способности осваивать новые языки для работы над конкретными кинопроектами: она изучала арамейский для роли в «Страстях Христовых», сербский язык для сотрудничества с Эмиром Кустурицей, а также язык жестов глухонемых для фильма «Доберман».
Ответы
По горизонтали:
1. Дракула
«Дракула» — готический фильм ужасов Френсиса Форда Копполы по роману Брэма Стокера. Данная кинолента считается одной из наиболее точных экранизаций: большая часть сцен соответствует тексту романа. Критики положительно оценили фильм, особенно костюмы и декорации; единственным часто отмечаемым недостатком называли игру Киану Ривза. В фильме также снялась Моника Беллуччи в роли одной из трех невест Дракулы — этот «чувственный вампир» стал ее международным дебютом и открыл путь к предложениям из европейских и американских киностудий.
2. Персефона
Моника Беллуччи исполнила роль Персефоны, жены Меровингена, в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Имя персонажа происходит из греческой мифологии, где Персефона является супругой Аида. В трилогии «Матрица» Меровинген представлен как аналог Аида, что подчеркивается атмосферой его ночного клуба и несчастной жизнью Персефоны. В мире Матрицы Меровинген обладает властью над перемещением разумных программ между мирами, будучи одним из старейших существ.
3. Книга
30 ноября 2010 года издательство Rizzoli выпустило книгу «Monica Bellucci». Для иллюстраций актриса лично отобрала 150 фотографий, сделанных разными фотографами на протяжении всей ее карьеры. В издание вошли работы таких авторов, как Питер Линдберг, Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Паоло Роверси, Оливьеро Тоскани, Альберт Уотсон, Брюс Вебер, Стивен Мейзел и многих других. Часть выручки от продаж была направлена в два благотворительных фонда.
4. Невеста
Моника Беллуччи сыграла главную женскую роль в фильме Эмира Кустурицы «По млечному пути», представленном на Венецианском кинофестивале в 2016 году. Сербская драма, съемки которой длились три с половиной года, рассказывает о любви между сельским чудаком Костой (Кустурица) и его невестой, итальянской красавицей, во время боснийской войны. Этот фильм стал первым режиссерским проектом Кустурицы за семь лет.
По вертикали:
1. Диор
В 1990 году модный дом Dior использовал образ и имя Моники Беллуччи для линии Haute Couture. В 2006 году она начала с ним официальное сотрудничество: дизайнер Джон Гальяно и визажист Туен сделали ее лицом помады Rouge Dior. С 2006 по 2010 год Беллуччи была послом бренда и представляла ряд продуктов — сумки, аксессуары и парфюмерию. В 2010 году она снялась в рекламном ролике аромата Hypnotic Poison от Dior, где исполнила роль Евы.
2. Хопкинс
Триллер «Под подозрением», снятый Стивеном Хопкинсом, рассказывает историю, основанную на романе «Brainwash» Джона Уэйнрайта и адаптированную в виде французского фильма «Под предварительным следствием». В главных ролях снялись Джин Хэкмен, Морган Фримен и Моника Беллуччи. Режиссер выбрал Беллуччи на роль Шанталь Херст, впечатлившись ее работой в фильме «Квартира». «Под подозрением» был показан в рамках закрытия Каннского кинофестиваля 2000 года, ознаменовав дебют Беллуччи на этом мероприятии, а вскоре после выхода фильма актриса попала в список «десяти молодых актрис, за которыми стоит следить» по версии журнала Variety.
3. Ган
Французский историко-приключенческий фильм «Братство волка» режиссера Кристофа Гана рассказывает о расследовании серии жестоких убийств, совершаемых в XVIII веке загадочным Жеводанским зверем. В фильме снялись Моника Беллуччи, Самюэль Ле Биан и Венсан Кассель. «Братство волка» имел кассовый успех, собрав в мировом прокате 70 миллионов долларов при бюджете в 32 миллиона евро и получив премию «Сезар» за лучшие костюмы. За роль Сильвии в этом фильме Моника Беллуччи была номинирована на премию Saturn Awards в 2002 году.
4. Кассель
На съемках фильма «Квартира» между Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем завязались отношения, которые переросли в брак в 1999 году. За годы совместной жизни у пары родились две дочери: Дева, появившаяся на свет в 2004 году, и Леони, родившаяся в 2010 году. В августе 2013 года Беллуччи и Кассель приняли решение о разводе, завершив тем самым их длительный и публичный союз.
5. Фото
Монику Белуччи снимали ведущие фотографы и публиковали в престижных журналах: Ричард Аведон — для календаря Pirelli (1997), Джан Паоло Барбьери — для календаря GQ (2000). В 1999 году она позировала обнаженной для календаря Max. В 2001 году Esquire поместил на обложку ее фото, где все тело актрисы было покрыто черной икрой. В 2003 году обложки журнала Maxim с ее фотографией выходили по всему миру в рамках промо акции к «Матрице». В 2004 году, будучи беременной, Белуччи снялась обнаженной для итальянского Vanity Fair в знак протеста против позиции Папы Римского и итальянских ограничений на ЭКО.
6. Габбана
В 1992 году Моника Беллуччи вместе с Изабеллой Росселини впервые приняла участие в рекламной кампании Dolce & Gabbana, положив начало долгому сотрудничеству с дуэтом кутюрье. В 1995 году она снялась в рекламном ролике духов для D&G, режиссером которого был Джузеппе Торнаторе: через пять лет Торнаторе пригласил ее в фильм «Малена». В сентябре 2010 года Беллуччи появилась в рекламном ролике Martini Gold, созданном совместно с Dolce & Gabbana и снятым Джонасом Окерлундом. С 2012 по 2015 год она участвовала в нескольких рекламных кампаниях D&G и стала лицом косметической линии бренда: в ее честь была выпущена линия помад Monica Lipstick Collection. В июне 2018 года она открыла второй день Миланской недели моды на показе Dolce & Gabbana, а в 2019 году вновь вышла на подиум вместе с Хеленой Кристенсен, Евой Герциговой и Изабеллой Росселлини.
