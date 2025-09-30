Кроссворд на 30 сентября 2025

6. Габбана

В 1992 году Моника Беллуччи вместе с Изабеллой Росселини впервые приняла участие в рекламной кампании Dolce & Gabbana, положив начало долгому сотрудничеству с дуэтом кутюрье. В 1995 году она снялась в рекламном ролике духов для D&G, режиссером которого был Джузеппе Торнаторе: через пять лет Торнаторе пригласил ее в фильм «Малена». В сентябре 2010 года Беллуччи появилась в рекламном ролике Martini Gold, созданном совместно с Dolce & Gabbana и снятым Джонасом Окерлундом. С 2012 по 2015 год она участвовала в нескольких рекламных кампаниях D&G и стала лицом косметической линии бренда: в ее честь была выпущена линия помад Monica Lipstick Collection. В июне 2018 года она открыла второй день Миланской недели моды на показе Dolce & Gabbana, а в 2019 году вновь вышла на подиум вместе с Хеленой Кристенсен, Евой Герциговой и Изабеллой Росселлини.