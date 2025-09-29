Ричмонд
Владимир Кехман уволен с поста гендиректора МХАТа

С поста генерального директора МХАТа имени Горького уволен Владимир Кехман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

В начале июля против Кехмана были выдвинуты обвинения в растрате. По версии следствия, он превысил сметы по трем договорам, которые заключались на реконструкцию сцены театра.

В конце июля в отношении Владимира Кехмана возбудили уголовное дело о получении взятки в виде машины Mercedes V-класса. В августе Басманный суд Москвы арестовал имущество и счета семьи Кехмана.

По уголовным делам Владимир Кехман находится под подпиской о невыезде. Его общий долг по неоплаченным кредитам составляет 17,8 млрд руб.

