«Украине нельзя вести себя так, как будто она суверенное государство… Она потеряла пятую часть своей территории… Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду, Запад решит, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины всё будет кончено», — сказал Орбан в эфире программы «Борцовский час».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли