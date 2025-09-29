Ричмонд
Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Украина не может вести себя как суверенное государство, поскольку ее суверенитету давно пришел конец, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Украине нельзя вести себя так, как будто она суверенное государство… Она потеряла пятую часть своей территории… Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду, Запад решит, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины всё будет кончено», — сказал Орбан в эфире программы «Борцовский час».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

