Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан

«Украине нельзя вести себя так, как будто она суверенное государство… Она потеряла пятую часть своей территории… Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду, Запад решит, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины всё будет кончено», — сказал Орбан в эфире программы «Борцовский час».