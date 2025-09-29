В школы Нижегородской области закупили технику для кабинетов труда

Более 600 классов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» и «Труд (Технология)» дооснастили в школах Нижегородской области в 2025 году. Закупки проводились по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.
«Оснащение предметных кабинетов в наших школах — важная часть обновления материально-технической базы всех образовательных организаций. Количество и тип оборудования, которое поступило в школы, было определено исходя из федерального перечня и того, какое было оснащение в школах изначально. В 2026 году обновление коснется также предметных классов и учебных лабораторий по физике, изобразительному искусству и музыке», — сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Для кабинетов по предмету ОБЗР закупили различные макеты, медицинские тренажеры, в том числе манекены для обучения основам оказания первой помощи. По предмету «Труд (Технология)» для девочек приобрели современные швейные машины, а в кабинеты для мальчиков — токарные и деревообрабатывающие, вертикально-фрезерные станки, ручные фрезерные машины.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.