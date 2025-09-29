В школы Нижегородской области закупили технику для кабинетов труда

«Оснащение предметных кабинетов в наших школах — важная часть обновления материально-технической базы всех образовательных организаций. Количество и тип оборудования, которое поступило в школы, было определено исходя из федерального перечня и того, какое было оснащение в школах изначально. В 2026 году обновление коснется также предметных классов и учебных лабораторий по физике, изобразительному искусству и музыке», — сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.