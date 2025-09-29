В поселке Мордово Тамбовской области прошли соревнования по мотокроссу

Открытые соревнования по мотокроссу прошли 20 сентября на Грачевом лугу в поселке Мордово в Тамбовской области. Их организовали в ходе реализации государственной программы «Спорт России» и посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации Мордовского муниципального округа.
Турнир по мотокроссу прошел в поселке в 37-й раз. В нем приняли участие 123 спортсмена разных возрастов из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Волгоградской, Мурманской областей и Республики Узбекистан. Тамбовскую область представили мотогонщики из Тамбова, Жердевки, Рассказова, Моршанска и Мордовского округа.
Соревнования проходили в 9 классах мотоциклов. На трассу в этот день вышли не только опытные гонщики, но и новички. Впервые за многие годы в турнире поучаствовали девушки. Победители и призеры гонок получили медали и грамоты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.