В августе в Санкт-Петербурге прошла «Летняя школа саксофона»

В культурную столицу приезжали юные музыканты со всех регионов России, чтобы получить уроки мастерства от ведущих саксофонистов, преподавателей, джазовых музыкантов и других мастеров. Образовательные сессии в стенах Санкт‑Петербургской консерватории были предназначены для 50 саксофонистов от 8 до 18 лет.