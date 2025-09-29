Ричмонд
В августе в Санкт-Петербурге прошла «Летняя школа саксофона»

В образовательных сессиях приняли участие 50 юных музыкантов.

«Летняя школа саксофона» прошла с 4 по 29 августа в Санкт-Петербурге. Ее организовывали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.

В культурную столицу приезжали юные музыканты со всех регионов России, чтобы получить уроки мастерства от ведущих саксофонистов, преподавателей, джазовых музыкантов и других мастеров. Образовательные сессии в стенах Санкт‑Петербургской консерватории были предназначены для 50 саксофонистов от 8 до 18 лет.

В рамках «Летней школы» прошел финальный спектакль «Театра саксофонов», в котором были показаны сюжеты из национального фольклора, а также сказки Пушкина. Мероприятие состоялось 29 августа.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.