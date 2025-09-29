Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице № 4 Перми отремонтировали отделение реанимации

Там заменили всю электрику и систему кондиционирования, а также водоснабжение и сантехнику.

Отделение реанимации и интенсивной терапии отремонтировали на третьем этаже городской клинической больницы № 4 в Перми, сообщили в управлении капитального строительства Прикамья. Обновление медорганизаций отвечает целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В учреждении обновили отделку, заменили всю электрику и систему кондиционирования. Также специалисты установили новые окна и двери, заменили системы водоснабжения и сантехнику.

«Сегодня капитальные ремонты проводятся в больницах и поликлиниках в Перми, Соликамске, Верещагине, Гремячинске, Оханске, селе Карагай и других», — отметили в минстрое Прикамья.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.